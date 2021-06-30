شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب ضم نجم الترجي لخلافة فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مسؤولو نادي الزمالك خط مفاوضات مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب خط وسط فريق الترجي التونسي للظفر بخدماته بداية من الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي الزمالك دخلوا في مفاوضات مع محمد علي بن رمضان من أجل التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع فريق الترجي هذا الموسم.

ويرى باتريس كارتيرون أن بن رمضان سيكون أفضل بديل لمواطنه فرجاني ساسي لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد حتى الآن.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.