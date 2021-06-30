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موسيماني يتطلع لتحقيق أول فوز له على بيراميدز في ولايته للأهلي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لتحقيق أول انتصاراته على حساب بيراميدز، خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين مساء غدٍ الخميس بمنافسات الممتاز للموسم الجاري.

موسيماني سبق وأن تقابل أمام بيراميدز وجهاً لوجه في مباراتين سابقيتن.

الأولى كانت بالدور الثاني للدوري في الموسم الماضي وحسمها التعادل السلبي بدون أهداف، والثانية بالدور الأول للمسابقة في الموسم الحالي وتكررت نتيجة التعادل السلبي.

ويتطلع الجنوب أفريقي لتحقيق انتصاره الأول على بيراميدز في موقعة الغد بعد التعادل أمامه خلال 180 دقيقة سابقة.

وتولى موسيماني تدريب الأهلي في أكتوبر من عام 2020.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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