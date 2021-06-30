شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، صرف مكافآة الفوز علي مصر المقاصة الاخيرة في الدوري، للاعبي الفريق الكروي الاول قبل مواجهة غزل المحلة لتحفيز اللاعبين لمواصلة تحقيق الانتصارات واعتلاء مسابقة الدوري.

وانتهي اسامه نبيه، المدرب العام للزمالك، من اعداد كافة الكشوف، الخاصة بصرف المكافآت حتي يتثني صرفها قبل المواجهة المقبلة والتي يسعي الزمالك لتحقيق الفوز بها لمواصلة انتصاراته واعتلاء مسابقة الدوري، وتعويض خسارة الدور الاول امام المحلة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء. وقدم كارتيرون التهنئة للاعبين بالفوز على مصر المقاصة في اللقاء الماضي، مطالبا إياهم بالتركيز الشديد في لقاء غزل المحلة المقبل من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة سلسلة الانتصارات.

وأكد كارتيرون للاعبين أنه يثق في قدراتهم الفنية للحفاظ على صدارة الدوري، والتتويج باللقب. ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.