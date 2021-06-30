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مانشستر يونايتد يضم سانشو من دورتموند.. الإعلان الرسمي بعد الكشف الطبي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، توصله لاتفاق رسمي مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني لانتقال نجم الهجوم جادون شانشو إلى صفوف الشياطين الحمر بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026.

وكتب خبير انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو «الصحفي في شبكة سكاي سبورت» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد.. الصفقة تمت.. مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند بعقد 90 مليون يورو بخلاف الإضافات ورسوم الوكلاء والشروط الشخصية المتفق عليها، العقد حتى عام 2026.. الإعلان الرسمي بعد الكشف الطبي».

وخاض سانشو مع بوروسيا دورتموند 26 مباراة في الدوري الألماني و6 مباريات بالكأس، و6 في خلال الموسم الماضي، سجل خلالهم 16 هدفا، ويتواجد اللاعب حاليًا، ضمن صفوف منتخب إنجلترا الذي يخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ولم يشارك سوى في 6 دقائق أمام التشيك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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