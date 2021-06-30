شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. نونو سانتو مديراً فنياً لتوتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي توتنهام عن تعيين نونو سانتو مديراً فنياً للفريق الأول خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، بعد رحلة مفاوضات استغرقت نحو شهر.

ويحظى نونو سانتو بثقة كبيرة بين إدارات الأندية الإنجليزية بعدما قدم 4 مواسم رائع في القيادة الفنية لفريق ولفرهامبتون.

ويسعى توتنهام إلى الظهور بشكل جيد خلال فعاليات الموسم المقبل وتعويض غيابه عن مسابقة دوري أبطال أوروبا بالمنافسة على مركز متقدم في الدوري الإنجليزي.

وأنهى توتنهام مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز السابع برصيد 52 نقطة، فيما احتل ولفرهامبتون المرتبة الثالثة عشر برصيد 45 نقطة.

وعبر نونو سانتو عن سعادته بالخطوة الجديدة، اعتبرها فرصة ذهبية لتحقيق طموحه بالمنافسة على الألقاب وقيادة فريق عريق.