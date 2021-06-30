الأول من نوعه.. «الكاف» يتخذ قراراً مثيراً بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن قرار جديد بشأن مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها في الـ 17 من يوليو المقبل بالمغرب.

وأفاد "موقع Le360" المغربي، بأن مسئولي "كاف"، قرروا إلغاء الأشواط الإضافية في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز، في حال انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل بين الفريقين، والذهاب إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة.

وبحسب البند رقم 28 من المادة الثالثة بلائحة بطولة دوري أبطال إفريقيا، فإن النهائي "يُقام من مباراة واحدة في بلد يحددها الكاف وتُلعب المباراة على شوطين، مدة كل منهما 45 دقيقة، وإذا انتهى بالتعادل السلبي يحتكم الفريقان لركلات الترجيح بشكل مباشر".

وستقام مباراة نهائي دوري الأبطال بين الأهلي وكايزر تشيفز، في الـ 17 من يوليو المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفي وقت سابق، رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مقترح تقديم موعد إقامة مباراة النهائي.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر قوله، إن الأهلي أُخبر الكاف بعدم موافقته على تغيير موعد المباراة النهائية ويعتزم إقامتها في موعدها دون تقديم أو تأجيل.

يأتي ذلك بعدما رجحت تقارير إعلامية أن يقدم "الكاف" على تغيير موعد المباراة، لتلعب يوم 14 أو 15 من الشهر القادم، من أجل السماح للاعبي الأهلي باللحاق بمنتخب بلادهم المشارك في أولمبياد طوكيو، نظرا لنظام الفقاعة الذي لا يسمح بانضمام أي شخص إلى البطولة بعد يوم 16 يوليو.

وأوضح المصدر، أن الاتجاه الأقرب حاليا لأنهاء أزمة المنتخب الأولمبي مع الأهلي هي اختيار ثلاثة لاعبين فقط من الأهلي للتواجد في المنافسات. يضم منتخب مصر الأولمبي 6 لاعبين من الأهلي، هم ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق ومصطفى شوبير وطاهر محمد طاهر.