تأكد غياب أيمن أشرف عن الأهلي أمام بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي عن غياب مدافعه أيمن أشرف عن مواجهة فريق بيراميدز، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن أيمن أشرف سيغيب عن لقاء بيراميدز في الدوري بسبب حصوله على الإنذار الثالث، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب "الأهلي وي السلام".

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، قد طالب لاعبيه بالحذر الشديد من مباراة بيراميدز المتعثر افريقياً والساعي لمدواة جراحه على حساب المارد الاحمر في مباراة الغد ضمن منافسات الجولة رقم 27.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة غلق صفحة التأهل على حساب الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتركيز في مشوار الدوري لاعتلاء الصدارة من جديد مشدداً على أن بيراميدز الذى سيخوض المباراة بقيادة فنية جديدة لليونانى جونيس سوف يسعى لتعطيل مسيرة المارد الاحمر وهو ماينبغى مواجهته بالحسم المبكر للمباراة من البداية.