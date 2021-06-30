تبرعات الجماهير تحسم صفقة انتقال رمضان صبحي للزمالك



الشارقة - اميمة ياسر -

تزيد الأنباء في الفترة الحالية عن إمكانية تعاقد نادى الزمالك مع رمضان صبحى، لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، فى ظل تعرض اللاعب لبعض الأزمات مع ناديه الحالى بسبب مستحقاته المالية وعدم سدادها بالطريقة المتفق عليها، بخلاف عدم تحقيقه أي بطولات منذ انضمامه لناديه الحالي.

"اليوم السابع" حرص علي التواصل مع مصدر مطلع داخل الزمالك، لمعرفة إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي وهل بالفعل هناك اتجاه لضمه كما يتردد أم أنها مجرد شائعات فقط، ليؤكد المصدر الزملكاوي، أن رمضان صبحى بالفعل داخل الحسابات الفنية للموسم الجديد، خاصة أن كافة الظروف تؤكد إمكانية التعاقد معه في ظل وجود اتجاه لرحيله عن بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

أضاف المصدر أن رمضان صبحي لا يشعر بالراحة مع بيراميدز ومسألة عودته للأهلي صعبة للغاية كما أعلن مسئولي القلعة الحمراء، ولا يمتلك اللاعب عروض الاحتراف الخارجي بالوقت الحالي، خاصة أن موسمه مع بيراميدز لم يكن الأفضل وبالتالي فكل الظروف تساعد في التفاوض معه ومع ناديه لحسم الصفقة ولكن سيظل المقابل المادي هو المتحكم النهائي في مصير المفاوضات.

شدد المصدر، أنه في حالة تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي ستكون الصفقة شبيهة بصفقة حدثت منذ 37 عام عندما أعلن نادي نابولي التعاقد مع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا قادما من برشلونة الأسباني في صفقة تاريخية بلغت قيمتها وقتها قرابة 7 ملايين جنيه إسترليني ووقتها ساهمت جماهير نابولي في إتمام الصفقة بعدما قام نابولي بفتح باب الدعم أمام الجماهير كما يفعل نادي الزمالك في الوقت الحالي.

أضاف المصدر أن مساندة جماهير الزمالك ودعمها للنادي سيكون له كلمة الحسم والفصل في حسم الملفات الكروية الهامة سواء بالحفاظ على اللاعبين الحاليين وتجديد عقودهم أو التعاقد مع صفقات جديدة مثل رمضان صبحي.