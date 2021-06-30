مجدي عبد الغني : أتوقع تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي مجدي عبد الغني، إن نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، قد يتم تأجيله إلى ما بعد الأولمبياد.

وأضاف "عبد الغني" خلال تقديم برنامجه طملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس" أن ظروف كورونا في جنوب إفريقيا والموجة الرابعة قد تتسبب في تأجيل اللقاء.

وتابع: المهلة الأخيرة للجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لإرسال القائمة النهائية غدًا الأربعاء.

جديرا بالذكر يواجه النادي الأهلي، كايزر تشيفز؛ بهدف تحقيق اللقب العاشر له تاريخيًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

إلا أن رغبة القلعة الحمراء اصطدمت برغبة منتخب مصر الأوليمبي في الظفر بخدمات بعض لاعبي المارد الأحمر من أجل تدعيم صفوف الفراعنة في أولمبياد طوكيو التي ستنطلق في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، علمًا بأن كتيبة شوقي غريب، مدرب الأوليمبي، وقعت في مجموعة الموت بجوار الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.