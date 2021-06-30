شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر رمضان صبحى فى الاحتراف للهروب من ضغط الجماهير ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض رمضان صبحى جناح فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لضغط نفسى وعصبي كبير من جماهير الأهلي التي ترصد كل كبيرة وصغيرة للاعب مع فريقه، خاصة وإن رمضان صبحي كان أحد أبرز النجوم الصاعدة مع فريق المارد الأحمر ودائمًا كانت الجماهير تُلقبه بـ"أبن النادي" ليصبح انتقاله لبيراميدز في بداية الموسم الجارى أمر غير مرغوب فيه وصدمة للأهلاوية.

جماهير الأهلي ترصد كافة لمسات رمضان صبحى مع فريق بيراميدز وتسلط الضوء على ما يقدمه اللاعب مع فريقه الجديد وإلى أي مدى وصل بيراميدز إلى تحقيق طموحه في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وكذلك الدوري وكأس مصر، الأمر الذى يمثل عبء وضغط على عاتق اللاعب الذى يبلغ من العمر 24 عامًا.

رمضان صبحي طُرح أسمه في نادى الزمالك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل، ولكن ضخامة الراتب الذى يحصل عليه اللاعب وتمسك بيراميدز بعدم التفريط في خدماته سيصعب انتقال رمضان لصفوف الفارس الأبيض.

وبالتحدث مع أحد المقربين من رمضان صبحي، أكد في تصريحاته لـ"الخليج 365" إن رمضان كان يأمل في التتويج بالكونفدرالية مع بيراميدز هذا الموسم، إلا إنه بعد توديع البطولة من نصف النهائي قد يفكر اللاعب في العودة للاحتراف الخارجي للهروب من ضغط الجماهير، لافتًا إلى إن رمضان صبحي من السهل عليه العودة للملاعب الأوروبية وقد يستعين بعلاقات ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز من أجل مساعدته على الانتقال لأحد الأندية الكبرى في إنجلترا.

وتأهل فريق الرجاء المغربى لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرى، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما أمس، الأحد، على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.