شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 30/ 6/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء الموافق 30/ 6/ 2021 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها الزمالك يمنح الجونة الضوء الأخضر لشراء عمر السعيد نهائيا، ونكشف النقاب عن أول 4 لاعبين فى قائمة الزمالك للموسم الجديد.

الزمالك يمنح الجونة الضوء الأخضر لشراء عمر السعيد نهائيا

حصل نادى الجونة على ضوء أخضر من الزمالك للتفاوض لشراء عمر السعيد لاعب الفريق الأبيض المعار للجونة، بشكل نهائى فى الميركاتو الصيفى المقبل.

كارتيرون يطلب التعاقد مع مدافع سوبر تحسبا لرحيل محمود علاء

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك من إدارة النادى ضرورة تدعيم صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بمدافع سوبر، وذلك فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه خط دفاع الزمالك فى الموسم الحالي. بسبب التجميد.. أبو جبل من بديل الشناوي للخروج من حسابات أولمبياد طوكيو خرج محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك من حسابات شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة فى القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة ، وذلك نظرا لعدم مشاركته مع الزمالك فى المباريات و تواجده على دكة البدلاء فى ظل إعتماد المدير الفنى للزمالك كارتيرون على الثنائي محمد عواد ومحمود جنش في الآونة الأخيرة.

نكشف النقاب عن أول 4 لاعبين فى قائمة الزمالك للموسم الجديد

يترقب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، الإعلان عن قائمة الموسم الجديد لفريقه، بعد انتهاء مباريات الموسم الحالي، لرغبته فى الحفاظ علي تركيز كافة اللاعبين الحاليين وعدم التسبب فى قلق أو خوف لدي البعض.

الوداد المغربى ينافس الرجاء على ضم حميد أحداد من الزمالك نهائيا

كشفت تقارير صحفية أن فريق الوداد المغربى يسعى إلى التعاقد مع حميد أحداد، لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يكرم فينجادا وفاروق جعفر فى حفل تكريم أبطال السلة

كرم حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، عادل عبد الفتاح، أحد مؤسسى كرة السلة بالقلعة البيضاء، وذلك على هامش الاحتفالية الخاصة بفريق سلة الزمالك المتوج مؤخرًا بدورى السوبر، على حساب الاتحاد السكندرى، فى المباراة الفاصلة التى جمعت بينهما وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 84-80 ومن قبلها توج ببطولة الأندية الإفريقية الأبطال فى رواندا.

تفاصيل اجتماعات كارتيرون فى مران الزمالك وتأهيل حازم إمام

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحى، حيث أشرف الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعى، استعدادا لخوض مباراة الفريق أمام غزل المحلة، والمقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة.

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