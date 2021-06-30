شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: بدأنا التفاوض فى الصفقات والمجلس يعطينا الضوء الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندرى أنه تم التجديد بكلمة شرف واتفقنا على جميع الامور التى تخص التجديد ويتبقى فقط جلسه التوقيع للموسم الجديد.

وقال مدير الكرة فى تصريحات خاصة: "بدأنا فى التفاوض مع اللاعبين على الصفقات للموسم الحديد والتدعيمات وتم الاتفاق على انهاء ملف كل لاعب على حدة، بحيث يتم عرض اللاعب وقيمه التعاقد معه على محمد مصيلحى رئيس النادى لناخد الضوء الاخضر منه على اكمال التفاوض مع اللاعب او التوقف نظرا لان القيمه الماليه قرار نهائى يخص مجلس الاداره ومحمد مصيلحى صاحب القرار الاول والاخير.

واكد ابراهيم حسن انه يتم فحص ملف اللاعبين الجدد بمنتهى العنايه وهناك جلسات 24 ساعه ممتده بين العميد حسام حسن و ابراهيم حسن وباقى الجهاز المعاون ومحمد مصيلحى رئيس النادى لاتخاذ القرار النهائى بكل لاعب.

وقال ابراهيم حسن جميع الصفقات ستكون من اللاعبين السوبر ولا مكان للاعبين الموظفين داخل نادى الاتحاد السكندرى.