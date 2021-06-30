شكرا لقرائتكم خبر عن التالتة تابتة.. الأهلى يبحث عن الأميرة الثالثة على حساب أندية جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادي الأهلى مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل، في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

تأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يواجه فيها الأهلى منافس من جنوب أفريقيا فى النهائى الأفريقى، ويأمل في تحقيق اللقب الثالث على حساب أندية جنوب أفريقيا.

وقبل مواجهة كايزر تشيفز نستعرض تتويجات الأهلى أمام أندية جنوب أفريقيا في التقرير التالى..

2001

أول ألقاب الأهلى في دوري أبطال أفريقيا على حساب أندية جنوب أفريقيا كان في نسخة 2001، عندما التقى الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى الأبطال، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، قبل أن يفوز الأهلى فى مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر ليتوج باللقب في ليلة تألق خالد بيبو.

2013

ثانى الألقاب الأهلاوية على حساب أندية جنوب أفريقيا كان في نسخة 2013، عندما التقى الأهلى مع أورلاندو بيراتس، حيث تعادل الأهلى مع أورلاندو 1/1 في لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا، قبل أن يفوز في الإياب بهدفين نظيفين ليتوج باللقب الثانى.

السوبر الأفريقي

وبعيدا عن دورى أبطال أفريقيا، أحرز النادى الأهلى لقب السوبر الأفريقي عام 2002 على حساب كايزر تشيفيز منافسه الحالي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذى حمل توقيع عصام الحضرى حارس الأهلى السابق على الهدف الثالث للمارد الأحمر في هذا اللقاء في لقطة نادرا ما تحدث في الملاعب.