شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 30/ 6/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 30/ 6/ 2021، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها عمودة مروان محسن وسعد سمير لقائمة الفريق أمام بيراميدز، والاتفاق على تمديد عقد على معلول مع الفريق.
تلقى اتحاد الكرة بشكل شفوى ما يفيد برفض اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 17 يوليو المقبل بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والذى سيقام على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب.
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز مساء غدٍ الخميس في الدوري الممتاز.
عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي، قبل مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن غياب أيمن أشرف مدافع الفريق عن مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز، المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس، بسبب الإيقاف.
كشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن مسئولى القلعة الحمراء يرفضون ترك لاعبيه لصفوف المنتخب الأولمبى فى ظل حاجة الفريق الأحمر لجهود كل لاعبيه فى نهائى دورى أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقى يوم 17 يوليو المقبل، حيث يتمسك بيتسو موسيمانى المدير الفنى ببقاء كل اللاعبين ويرفض رحيل أى لاعب.
يترقب مسئولو النادى الاهلى إعلان الاتحاد الافريقى الموعد النهائى لمباراة نهائى دوري الابطال الافريقى والتى يلاقي فيها منافسه كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بالمغرب حتى يستقر الموعد النهائى.
أكد الزميل محمد عراقى خلال برنامجه القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 أن الإدارة الحمراء نجحت في التوصل لإتفاق مع النجم علي معلول بشأن تمديد عقده لمدة موسمين اضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقي في عقده مقابل مليون و800 الف دولار سنوياً.
استقر مسئولو النادى الاهلى على تأجيل الاعلان الرسمى عن صفقة التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبى بسبب الانشغال بنهائى دوري الابطال الافريقى المقرر له 17 يوليو المقبل أمام كايزر تشيفز بالمغرب ، ورغبة النادى فى فرض سياج من التركيز على استعدادات المارد الاحمر لحسم اللقب الافريقى بجانب خوض أربعة لقاءات مهمة فى بطولة الدوري.
طالب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبيه بالحذر الشديد من مباراة بيراميدز المتعثر افريقيا والساعى لمدواة جراحه على حساب المارد الاحمر فى مباراة الفريقين المقرر لها مساء غداً الخميس بالجولة 27 للدوري.
قرر مسئولو النادي الأهلي تعديل عقد الثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني ورفع القيمة المالية الخاصة بعقديهما بما يتناسب مع المجهود الذي يقدمه الثنائي مع الفريق الأحمر في الفترة الحالية، وباتا من العناصر الأساسية في صفوف النسور الحمر.