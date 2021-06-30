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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 30/ 6/ 2021، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها عمودة مروان محسن وسعد سمير لقائمة الفريق أمام بيراميدز، والاتفاق على تمديد عقد على معلول مع الفريق.

تلقى اتحاد الكرة بشكل شفوى ما يفيد برفض اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 17 يوليو المقبل بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والذى سيقام على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب.