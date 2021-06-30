شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحة رشدان لاعب منتخب الشباب وحالة اللاعب مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع اليوم عبد الرحمن رشدان لاعب المنتخب الوطني للشباب لعملية جراحية لتثبيت عظمة الوجه، وأجرى الجراحة الدكتور حسام حسني.
وكان اللاعب قد أصيب أمس بكسر في إحدى عظام الوجه خلال مباراة فريقه أمام طاجيكستان التي انتهت بفوز مصر 3-0 وتأهلها للدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب للشباب.
وأكد الدكتور هاجد هاني طبيب المنتخب أن حالة اللاعب مطمئنة بعد نجاح العملية ، ولم يتحدد بعد موعد عودته إلى الملاعب.
وفاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، وعلى الجزائر بهدف دون رد.
وبدأ الشوط الثاني بهجوم من منتخب مصر يسفر عن هدف بعد عرضية رائعة من أحمد حواش يقابلها يوسف محمد حسن في الدقيقة 47 برأسية في مرمي طاجكستان ، وبعد الهدف يهدر منتخب مصر أكثر من فرصة للتهديف وينتهي اللقاء بفوز مصر 3 / 0.
قررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التي تستضيفها مصر تعديد مواعيد المباريات وتأجيلها لمدة ساعة بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال الفترة الحالية بالقاهرة.