شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحة رشدان لاعب منتخب الشباب وحالة اللاعب مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع اليوم عبد الرحمن رشدان لاعب المنتخب الوطني للشباب لعملية جراحية لتثبيت عظمة الوجه، وأجرى الجراحة الدكتور حسام حسني.

وكان اللاعب قد أصيب أمس بكسر في إحدى عظام الوجه خلال مباراة فريقه أمام طاجيكستان التي انتهت بفوز مصر 3-0 وتأهلها للدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب للشباب.

وأكد الدكتور هاجد هاني طبيب المنتخب أن حالة اللاعب مطمئنة بعد نجاح العملية ، ولم يتحدد بعد موعد عودته إلى الملاعب.