الارشيف / اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 30/ 6/ 2021 جاء به العديد من الأخبار الهامة فى مقدمتها، عودة مروان محسن لقائمة الأهلى أمام بيراميدز واستبعاد بواليا وبيكهام وهانى، والزمالك يكرم فينجادا وفاروق جعفر فى حفل تكريم أبطال السلة.

 

عودة مروان محسن لقائمة الأهلى أمام بيراميدز واستبعاد بواليا وبيكهام وهانى

 

عودة مروان محسن لقائمة الأهلى أمام بيراميدز واستبعاد بواليا وبيكهام وهانى

 

مصدر: الأهلى يرفض ترك لاعبيه للمنتخب الأولمبى لحين انتهاء النهائى الإفريقى

 

مصدر: الأهلى يرفض ترك لاعبيه للمنتخب الأولمبى لحين انتهاء النهائى الإفريقى

 

الزمالك يكرم فينجادا وفاروق جعفر فى حفل تكريم أبطال السلة

الزمالك يكرم فينجادا وفاروق جعفر فى حفل تكريم أبطال السلة

 

شوقى غريب يعلن القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو 2 يوليو

 

ا لزمالك يؤجل حسم ملف الصفقات الصيفية ويضع التعاقد الحر فى الترتيب الأول

 

الزمالك يمنح الجونة الضوء الأخضر لشراء عمر السعيد نهائيا

ea016d0281.jpg

صلاح محسن بديل أحمد ياسر ريان في هجوم سيراميكا الموسم المقبل

 

 

 

مضاعفة العقوبات على الهاربين فى الاتحاد والبدء فى اجراءات الشكوى الرسمية

 

 

مضاعفة العقوبات على الهاربين فى الاتحاد والبدء فى اجراءات الشكوى الرسمية

الاتحاد السكندرى يصارع سيراميكا على ضم مهاجم الإسماعيلى

 

كارتيرون يطلب التعاقد مع مدافع سوبر تحسبا لرحيل محمود علاء

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا