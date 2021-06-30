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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 30/ 6/ 2021 جاء به العديد من الأخبار الهامة فى مقدمتها، عودة مروان محسن لقائمة الأهلى أمام بيراميدز واستبعاد بواليا وبيكهام وهانى، والزمالك يكرم فينجادا وفاروق جعفر فى حفل تكريم أبطال السلة.

عودة مروان محسن لقائمة الأهلى أمام بيراميدز واستبعاد بواليا وبيكهام وهانى

مصدر: الأهلى يرفض ترك لاعبيه للمنتخب الأولمبى لحين انتهاء النهائى الإفريقى

الزمالك يكرم فينجادا وفاروق جعفر فى حفل تكريم أبطال السلة

شوقى غريب يعلن القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو 2 يوليو

ا لزمالك يؤجل حسم ملف الصفقات الصيفية ويضع التعاقد الحر فى الترتيب الأول

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صلاح محسن بديل أحمد ياسر ريان في هجوم سيراميكا الموسم المقبل

مضاعفة العقوبات على الهاربين فى الاتحاد والبدء فى اجراءات الشكوى الرسمية

الاتحاد السكندرى يصارع سيراميكا على ضم مهاجم الإسماعيلى

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