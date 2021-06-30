شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد محمد فاروق وعودة الشيخ لقائمة بيراميدز فى مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والتي تقام على ستاد الأهلي بالسلام في التاسعة من مساء الخميس.

وتضم القائمة المختارة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

وشهدت قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلى استبعاد عبد الله بكرى وعلى جبر، بالإضافة إلى الموقوف محمد فاروق بقرار من الإدارة، مع ضم أحمد الشيخ لأول مرة منذ فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.