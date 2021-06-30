رسمياً.. سانتو مدرباً لتوتنهام هوتسبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعاقده مع المدرب البرتغالي نونو سانتو ليخلف مواطنه جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته الموسم الماضي لسوء النتائج.

سانتو رحل بانتهاء موسم 2020-2021 عن ولفرهامبتون بعد فترة ناجحة صعد خلالها بفريقه من دوري الدرجة الأولى إلى البريميرليج.

وجاء تعاقد توتنهام مع مدربه الجديد بعقد ينتهي صيف 2023، ليستمر على رأس الإدارة الفنية للنادي اللندني لمدة موسمين فقط.

سانتو لفت أنظار كبار البريميرليج بعد احتلال المركز السابع مع ولفرهامبتون بعد الصعود به من الدرجة الأدنى، لمدة موسمين على التوالي.

ويسعى توتنهام للعودة للمنافسة على البطولات محلياً وقارياً في الموسم المقبل بعد أن موسم مخيب للآمال مع مدربه السابق جوزيه مورينيو.