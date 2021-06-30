ميدو: "زعلت على كريستيانو".. حازم: بلجيكا لم تقدم الأداء المتوقع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد حسام "ميدو"، حزنه على خروج منتخب البرتغال من كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، على يد المنتخب البلجيكي.

وقال ميدو، خلال حلقة برنامج نجوم اليورو:"حزنت على كريستيانو رونالدو فأحبه لأنه شخص مقاتل وكنت أتمنى أن يستمر لأكثر من ذلك فمنتخبه فريق منظم جدًا ومعه مدرب مستمر منذ أكثر من 4 سنوات".

وعلق حازم إمام، خلال الحلقة ذاتها على أداء المنتخب البلجيكي بقوله:"لم يقدموا الأداء المتوقع من قدر اللاعبين المتواجدين فالفريق يضم اسماء كثيرة ولكن في الملعب رأيت البرتغال أفضل بكثير".

وهُزم المنتخب البرتغالي بهدف نظيف أمام نظيره البلجيكي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 16 من يورو 2020.