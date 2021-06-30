تاكيس يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الأهلي مساء الخميس في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي We السلام.

مباراة الأهلي ستكون الأولى لمدرب وادي دجلة السابق، الطامح لإعادة فريقه الجديد للمنافسة مرة أخرى، بتحدي حامل اللقب.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس