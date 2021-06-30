بالفيديو.. كوكا يستعد للموسم الجديد بهدف عالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أحرز أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني هدفًا رائعًا في مرمى سيسكا صوفيا خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء ضمن الاستعداد للموسم الجديد 2021-2022.

وحصل كوكا على عرضية من الجانب الأيمن وسبق المدافع الذي كان متقدمًا عليه بعدما سددها بالقدم من الوضع طائرًا لتسكن أعلى الزاوية اليسرى للمرمى بشكل رائع أظهر اللياقة البدنية للاعب.

واستطاع كوكا خلال الموسم الماضي مع أولمبياكوس ان يظهر بشكل طيب في مختلف المنافسات وحقق لقب الدوري كما أنه صعد لنهائي كأس اليونان، ولعب دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا قبل ان يستكمل مشواره الأوروبي مع الفريق في يوروبا ليج.

وينتظر كوكا العودة للمنتخب المصري من أجل قيادة الهجوم في الفترة المقبلة مع انطلاق تصفيات كأس العالم، وأيضًا بطولة أمم إفريقيا في يناير المقبل بالكاميرون.