كرة سلة.. مرعي يضم 18 لاعبا لمعسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

اختار احمد مرعي مدرب منتخب مصر لكرة السلة 18 لاعبا لدخول معكسر مغلق في مدينة 6 أكتوبر استعدادا لبطولة الأفرو باسكت المقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم بجواره كلا من تونس وافريقيا الوسطى وغينيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر التي أعلنها مرعي عبر الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة عبر الفيس بوك، للإنضمام للمعسكر المغلق كالتالي:

من الزمالك : أنس أسامه ومصطفى مكاوي "كيجو" ومهاب ياسر وأحمد حاتم وعمر هشام.

ومن الاتحاد: أحمد عادل " دولا وأحمد خلف "بيبو" وهيثم كمال ويوسف شوشة ومحمد طه " ميدو".

ومن الأهلي: إياب أمين وعمر طارق وعمرو الجندي.

ومن سبورتنج: عبد الرحمن خالد ويوسف شحاته.

ولاعب واحد من كل من الجزيرة وطلائع الجيش وسموحة وهم كالتالي على الترتيب: وليد عبد الجواد وإبراهيم هشام وعمر عزب.