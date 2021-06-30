لاعب أوكرانيا يحذر من خطورة ستيرلينج.. ويتحدث عن مواجهة إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال أولكسندر زينتشينكو لاعب منتخب أوكرانيا إنه يجب على فريقه أن يجد طريقة لإيقاف رحيم سترلينج، نجم منتخب إنجلترا "المذهل"، لكن ينبغي ألا يخشى مواجهة إنجلترا في دور الثمانية لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) يوم السبت القادم.

وفازت أوكرانيا 2/1 على السويد بعد وقت إضافي في (هامبدن بارك)، بفضل الهدف الذي أحرزه أرتيم دوفبيك في اللحظات الأخيرة؛ لتصعد إلى دور الثمانية في المسابقة القارية.

ويسافر فريق المدرب أندريه شيفتشينكو إلى العاصمة الإيطالية روما لمواجهة المنتخب الإنجليزي في الملعب الأولمبي، حيث تغلب فريق المدرب جاريث ساوثجيت على ألمانيا 2/صفر بملعب (ويمبلي) العريق.

وافتتح رحيم سترلينج التسجيل لإنجلترا، محرزًا هدفه الثالث في البطولة، قبل أن يحسم هاري كين الفوز بتسجيله الهدف الثاني.

ويدرك زينتشينكو، الذي سجل هدفًا في الفوز على السويد، أن أوكرانيا سوف تفرض رقابة شديدة عن كثب زميله في فريق مانشستر سيتي في المدينة الخالدة.

وتحدث النجم الأوكراني عن سترلينج قائلا: "إنه أحد أفضل الأجنحة في العالم. هو الآن في حالة رائعة".

وأضاف زينتشينكو: "أنه مذهل، يستطيع صنع الفارق. من الواضح أننا بحاجة إلى مراقبته رقابة لصيقة وسنحتاج إلى محاولة إيقافه بطريقة ما؛ لأنه في حالة جيدة الآن".

وتابع: "من هو المنافس الأقوى الذي واجهته على الإطلاق؟، لقد قلت عدة مرات إنهم لاعبو مانشستر سيتي، أولئك الذين أراهم كل يوم في التدريبات".

ومنتخب إنجلترا هو الوحيد في البطولة الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن، لكن زينتشينكو أشار إلى أن أوكرانيا ينبغي أن تكون مدفوعة بالتحدي المتمثل في اختراق دفاع الإنجليز القوي.

وأوضح زينتشينكو: "من الصعب حقًا التسجيل أمام إنجلترا، فهم منظمون جيدًا حقا".

وتابع: "لديهم مجموعة جيدة من لاعبي كرة القدم ومن المحتمل أن تبلغ قيمة مقاعد البدلاء لديهم (نفس) تكلفة ثلاثة فرق أوكرانية".