شاهد فيديو اهداف مباراة الوداد والمغرب التطواني في الدوري المغربي ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 30-6-2021 لحساب الجولة 24 والتي استضافها ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

حقق الوداد فوزاً مستحقاً أمام ضيفه المغرب التطواني بنتيجة 4-2 لينفرد بتلك النتيجة بصدارة جدول ترتيب البطولة المغربية.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم الوداد بثلاثية نظيفة، افتتح أيمن الحسوني الهدف الاول في الدقيقة السابعة من تصويبة صاورخية بالقدم اليمني من خارج منطقة الجزاء.

وعند الدقيقة 13 أضاف وليد الكرتي الهدف الثاني للوداد بتسديدة بباطن القدم جميلة من خارج منطقة الجزاء ذهب أرضية على يمين الحارس الفيلالي.

وقبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة عزز أيوب الكعبي تقدم الوداد بالهدف الثالث من علامة الجزاء ووضع الكرة في ناجية والجارس في ناجية.

ومع انطلاق الشوط الثاني أضاف أيوب الكعبي الهدف الشخصي الثاني له والرابع للوداد تحديداً عند الدقيقة 51 بصناعة نموذجية من محمد أوناجم الذي وضع كرة عرضية أمام المرمي لتجد الكعبي ووضعها في الشباك بكل أريحية.

وفي الدقيقة 57 سجل المغرب التطواني هدف تقليص الفارق عبر اللاعب هشام خلوة بتسديدة صاروخية على طريقة “كرباج” من خارج منطقة الجزاء.

وعند الدقيقة 70 سجل المغرب التطواني الهدف الثاني عبر اللاعب حمزة الموساوي من علامة الجزاء لتصبح النتيجة 2-4.

ويسير الوداد بشكلٍ جيد في الدوري المغربي، حيث لم يعرف الخسارة في آخر 11 مباراة، وبالتحديد منذ خسارته أمام اتحاد طنجة بنتيجة (3-2)، في الجولة الـ13، محققًا 4 تعادلات، و7 انتصارات.

الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين الوداد والمغرب التطواني التي أقيمت على ملعب الحسن الثاني، ضمن الجولة التاسعة في الدوري المغربي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

شاهد فيديو اهداف مباراة الوداد والمغرب التطواني في الدوري المغربي