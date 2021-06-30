رسميًا..جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد..ما هو سعر الصفقة ومدتها؟

وافق مانشستر يونايتد على شروط فريق بوروسيا دورتموند الألماني وتوصل لاتفاق من أجل التعاقد مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو في صفقة ستدوم لخمسة مواسم.

وسيقوم مانشستر يونايتد وسانشو الآن بوضع اللمسات الأخيرة على البنود الشخصية، قبل الفحص الطبي لإكمال هذه الخطوة التي تأجلت لمدة عام كامل.

ومن المتوقع أن يوقع جادون سانشو عقدًا مدته خمس سنوات حتى عام 2026، حيث سيتم السماح له بذلك أثناء تواجده حاليًا كجزء من تشكيلة منتخب إنجلترا في يورو 2020.

ما هو سعر صفقة سانشو؟

أوضح المراسلون الموثوقون في أخبار سوق الانتقالات، أن سعر صفقة سانشو سيبلغ 85 مليون يورو (72.6 مليون جنيه إسترليني).

حيث كان لدى دورتموند “اتفاق جنتلمان” مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بالسماح له بالمغادرة هذا الصيف إذا وصل عرض مناسب من أجله.

وبدأ خريج أكاديمية مانشستر سيتي بالفعل عملية العثور على منزل في منطقة مانشستر، ولن يكون الأمر صعبًا عليه حيث يعتبر من سكان المدينة السابقين، كما تعرف أسرته مدينة مانشستر جيدًا.

أرقام جادون سانشو

أدى الإنجيزي الشاب جادون سانشو أداءً جيدًا منذ هروبه من ملعب “الاتحاد” وتعنت “بيب جوارديولا” إلى دورتموند في صيف عام 2017.

وأحرز 50 هدفاً من 137 مباراة مع أسود الفيستفالين وساعدهم في الفوز بلقب وحيد وهو كأس ألمانيا خلال الموسم الماضي.

كما أنهى الجناح الذي يستيطع اللعب في الرواقين والعمق موسم 2020-21 المُنتهي برصيد 13 هدفًا في 21 مباراة شارك خلالها في الدوري الألماني.