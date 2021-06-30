ارسنال يحصل على توقيع ظهير بنفيكا

حصل نادي آرسنال الإنجليزي، على توقيع الدولي البرتغالي، نونو تافاريس، ظهير أيسر فريق بنفيكا، في الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، المختص بسوق الانتقالات، فإن آرسنال حسم صفقة الظهير البرتغالي الشاب نونو تافاريس مقابل 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى متغيرات تتوقف على أداء اللاعب مع كتيبة المدفعجية.

ويبلغ تافاريس من العمر 21 عامًا، ويلعب بقدمه اليسرى، لكنه يجيد اللعب كظهير أيمن وأيسر، وقد شارك في الموسم الماضي في 25 مباراة مع بنفيكا في جميع البطولات، صنع خلالها 3 أهداف.

وبذلك استطاع نادي آرسنال في تأمين جبهته اليسرى بالحصول على خدمات تافاريس، بالإضافة لتجديد عقد الاسكتلندي المتألق كيران تيرني.

والجدير بالذكر أن، نونو تافاريس قد انضم لفريق تحت 17 عامًا في بنفيكا، عام 2015، وتدرج حتى صعد للفريق الأول في صيف 2019.

وشارك الشاب البرتغالي في 41 مباراة مع الفريق الأول، أحرز خلالها هدفًا وحيدًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة، كما تلقى 7 كروت صفراء، دون أن يتلقى أي بطاقة حمراء.