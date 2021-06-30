شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي..جلال يركز على الكرات الثابتة..وتدريبات إضافية لثنائي الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعى، ضمن برنامج الإعداد للقاء الاتحاد السكندرى.

وكان الفريق قد خاض ودية أمام المنتخب الأوليمبى الفلسطينى انتهت بالتعادل السلبى.

المران كان خفيفًا حيث اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، وتم تخصيص فقرة على الضربات الثابتة وسط تألق لأكثر من لاعب.

وخاض ثنائى الفريق محمد هاشم وعبدالرحمن مجدى تدريبات إضافية تحت إشراف على طه، عضو الجهاز الفنى، وأدى حراس المرمى تدريبات على التسديد والكرات العرضية وسط حالة من التألق لجميع الحراس.

ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري الإثنين المقبل، على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.