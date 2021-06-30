شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يشكون الإرهاق قبل مواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكي لاعبو الفريق من حالة الإرهاق التي سيطرت عليهم بسبب تلاحم المباريات وعدم حصولهم على فترة راحة خلال الفترة المنقضية مما دفع كارتيرون لمنحهم تدريبات استشفائية لتفادي تعرض اياً منهم لاصابة قد تبعده عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وواصل الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقررة الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي بميت عقبة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي. وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية بعد عودة اللاعبين من الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني عقب الفوز على مصر المقاصة بمسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.