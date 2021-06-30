«سيد الرابعة» يترقب القرعة النهائية للتصفيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تترقب المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، من بينها المنتخب السعودي الذي تأهل بعد أن تصدر مجموعته الرابعة، سحب قرعة الدور النهائي من هذه التصفيات والتي ستجري في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسيتم سحب القرعة عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء ومدربي المنتخبات في حضور حافل، حسب ما أوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس عبر موقعه على الإنترنت.

ويشارك في المرحلة النهائية 12 منتخبا، سيتم توزيعها على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات.

وكان المنتخب السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد تأهل إلى هذه المرحلة بعد أن تصدر المجموعة الرابعة التي استضافها بالرياض ضمن المرحلة الثانية للتصفيات المزدوجة برصيد 20 نقطة، حيث تغلب في المباراة الأخيرة على منتخب أوزباكستان بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جرت على ملعب مرسول بارك.

ولم يتعرض الأخضر للخسارة في جميع مبارياته بالمجموعة، حيث فاز على أوزبكستان 3/ 2 و3/ 0، وعلى سنغافورة 3/ 0 مرتين، وفاز على منتخب فلسطين 5 /0 ثم تعادل معه 0/ 0، كما تغلب على اليمن 3/ 0 وتعادل معه 2/2 أيضا. وسجل 22 هدفا، فيما استقبل 4 أهداف.

المتأهلون للمرحلة النهائية

اليابان وإيران وأستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية والإمارات والعراق والصين وعمان وسوريا وفيتنام ولبنان.

آلية سحب القرعة

يبدأ سحب القرعة من خلال المستوى السادس الأخير (فيتنام ولبنان)، حيث يتم وضع الفريق الذي يتم سحبه أولا بالمجموعة الأولى، في حين يذهب الفريق الثاني للمجموعة الثانية، وتتم مرحلة السحب الثانية بمنتخبات المستوى الخامس ويستمر السحب من أقل المستويات حتى الوصول أخيرا للمستوى الأول.

المستويات حسب تصنيف فيفا في 18 يونيو







المستوى الأول: اليابان وإيران



المستوى الثاني: أستراليا وكوريا الجنوبية المستوى الثالث: السعودية والإمارات



المستوى الرابع: العراق والصين



المستوى الخامس: عمان وسوريا



المستوى السادس: فيتنام ولبنان



تواريخ مواجهات الدور النهائي

2 -و7 سبتمبر 2021

7 -و12 أكتوبر

11 -و16 نوفمبر

27 يناير 2022 وأول فبراير 2022

24 و29 مارس 2022