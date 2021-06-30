سيمون يندهش لخطئه أمام كرواتيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال حارس مرمى المنتخب الإسباني لكرة القدم أوناي سيمون «إنه لا يزال غير قادر على تفسير الخطأ الذي ارتكبه خلال المباراة التي انتهت بالفوز على المنتخب الكرواتي 5 / 3 يوم الاثنين الماضي في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). وفي الدقيقة 20 من المباراة، أخفق سيمون في السيطرة على كرة أعادها له زميله بيدري، لتسكن الشباك وتمنح المنتخب الكرواتي هدف التقدم.

وقال سيمون في مؤتمر صحفي عقد أمس بمدينة سان بطرسبرج الروسية «هذا يحدث في كرة القدم، شاهدت اللقطة 6 أو 7 مرات. الشمس لم تؤثر على رؤيتي، وإنما ما حدث كان سوء حظ».

واستعاد المنتخب الإسباني توازنه في المباراة وحسمها بالفوز 5 / 3 بعد وقت إضافي ليتأهل إلى دور الثمانية، حيث يلتقي نظيره السويسري غدا. وأضاف سيمون «الجماهير الإسبانية حاولت دعمي بعد ارتكاب ذلك الخطأ، مما ساعدني كثيرا». وأضاف «التصفيق لي شكل دفعة. يمكنني قول إنني حارس مرمى أفضل مما كنت عليه أمس وأسوأ مما سأكون عليه غدا».