سيمون يندهش لخطئه أمام كرواتيا

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وقال سيمون في مؤتمر صحفي عقد أمس بمدينة سان بطرسبرج الروسية «هذا يحدث في كرة القدم، شاهدت اللقطة 6 أو 7 مرات. الشمس لم تؤثر على رؤيتي، وإنما ما حدث كان سوء حظ».
واستعاد المنتخب الإسباني توازنه في المباراة وحسمها بالفوز 5 / 3 بعد وقت إضافي ليتأهل إلى دور الثمانية، حيث يلتقي نظيره السويسري غدا. وأضاف سيمون «الجماهير الإسبانية حاولت دعمي بعد ارتكاب ذلك الخطأ، مما ساعدني كثيرا». وأضاف «التصفيق لي شكل دفعة. يمكنني قول إنني حارس مرمى أفضل مما كنت عليه أمس وأسوأ مما سأكون عليه غدا».
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