الإصابة تنهي مشوار بيسيدين

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وطرد اللاعب السويدي ماركوس دانيلسون من المباراة إثر تدخله مع بيسيدين الذي أصيب في الركبة اليسرى، وذلك خلال الوقت الإضافي للمباراة التي انتهت بفوز أوكرانيا 2 / 1.
وذكر المنتخب الأوكراني في بيان «يمكن التوصل إلى تشخيص أكثر دقة بعد إجراء فحص الرنين المغناطيسي، لكن من الواضح أن إصابة كهذه تتطلب علاجا طويل المدى وهو ما لن يسمح لأرتيم باللعب في المستقبل القريب». وأشار البيان إلى أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية وأنه لا يمكن استبعاد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي. وسيلتقي المنتخب الأوكراني بدور الثمانية نظيره الإنجليزي السبت المقبل في روما.
وقال مدرب أوكرانيا أندريه شيفتشينكو «سيلعب الأولاد أمام إنجلترا من أجل بيسيدين».
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