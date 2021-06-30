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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فوجئ رؤساء النادي السابقون وعدد من إدارييه وهم يلجؤون إلى مسؤول رياضي بارز للإطاحة برئيس ناديهم الحالي، بأن من قصدوه لا يعتمد في تكوين رأي عن أي من المسؤولين على السمع، وإنما على الأدلة والعمل والإنجازات.

قالوا له إنه لا يصلح لتكملة مشواره في رئاسة مجلس الإدارة، وإنه أخفق في عدد من الملفات ولا نريده رئيسا، فرد عليهم بأن من يصفون عمله بالإخفاق هو من أفضل رؤساء أندية دوري المحترفين من حيث تنظيم الأمور الإدارية والمالية اعتمادا على محاضر رسمية، بل إنه الوحيد الذي لم تسجل على عمله أو الرواتب شكوى من أي جهة.

فيا هؤلاء، اعملوا على دعم رئيس ناديكم أو دعوه يعمل!