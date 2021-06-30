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قالوا له إنه لا يصلح لتكملة مشواره في رئاسة مجلس الإدارة، وإنه أخفق في عدد من الملفات ولا نريده رئيسا، فرد عليهم بأن من يصفون عمله بالإخفاق هو من أفضل رؤساء أندية دوري المحترفين من حيث تنظيم الأمور الإدارية والمالية اعتمادا على محاضر رسمية، بل إنه الوحيد الذي لم تسجل على عمله أو الرواتب شكوى من أي جهة.
فيا هؤلاء، اعملوا على دعم رئيس ناديكم أو دعوه يعمل!
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