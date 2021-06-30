شكرا لقرائتكم خبر مطالب جارديم للهلال مدافع أجنبي.. استمرار قوميز وكويلار وإبعاد فيتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم المدير الفني الجديد لفريق الهلال، البرتغالي خوزيه جارديم مطالبه الفنية الأولية قبل وصوله إلى الرياض لبدء الإشراف على تدريبات الفريق الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يكون جارديم وصل أمس بعد أن راقب مباريات الفريق في الموسم الماضي.

وتضمنت مطالبات المدرب، دعم خط الدفاع بلاعب أجنبي، إلى جانب الكوري جانغ هيون، كما أدخل التقرير الفني للمدرب الجديد، إدارة الهلال في ورطة عندما طالب بالاستغناء عن لاعب الوسط الأرجنتيني لوسيانو فيتو، علما أن الهلال تعاقد معه في أكتوبر من عام 2020 قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي بعقد يمتد حتى عام 2023، وهو ما يعني ضرورة أن تبحث إدارة النادي عن إعارته أو بيع عقده.

كما طالب جارديم، المدير التنفيذي فهد المفرج بمعرفة رغبة البيروفي أندريه كاريلو في الاستمرار مع الفريق أو الرحيل منه بعد الفراغ من مشاركته الحالية مع منتخب بلده في بطولة كوبا أمريكا.

وكان كاريلو وقع للهلال في صيف 2019 ويلتزم معه بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2023.

في المقابل، أعلن جارديم ترحيبه باستمرار الثنائي، الفرنسي بافيتيمبي قوميز، والكولمبي الدولي جوستافو كويلار، إلى جانب ترحيبه بالصفقة الجديدة المتمثلة في التعاقد مع المالي موسى ماريجا.

وترددت أنباء عن عودة اللاعب هتان باهبري لناديه السابق الاتحاد لتمثيله في الموسم الجديد.

كما أوصى المدير الفني الجديد بمنح اللاعبين الصاعدين للفريق الأول فرصة المشاركة ووضعهم تحت المراقبة قبل وأثناء المعسكر التحضيري للفريق الذي سينطلق في النمسا بدءا من 12 يوليو المقبل ولمدة 20 يوما، يخوض خلالها 5 مباريات ودية، واللاعبون الصاعدون هم: حارسا المرمى عبدالله البيشي وأحمد آل جبيع، والظهير الأيمن ناصر السبيعي، والظهيران الأيسران نواف المفرج ونواف العريفي، ولاعب المحور عبدالرحمن الدخيل، ولاعبا الوسط عبدالله القباني وسعد الناصر، والمهاجم تركي المطيري.

يذكر أن قائمة لاعبي الهلال المنتهية إعاراتهم إلى أندية أخرى تضم كلا من: المدافع محمد الناصر (البكيرية) والظهير الأيسر محمد الكنيدري (العدالة) والمحور منصور البيشي (الرائد)، والمحور نواف شراحيلي (الدرعية) والمهاجم ذعار العتيبي (أبها) والمهاجم رياض الغامدي (نجران) إضافة إلى محمد الطفيل وعبدالرحمن الزهراني ضمن برنامج الابتعاث.

مطالب جارديم الفنية

