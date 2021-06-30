شكرا لقرائتكم خبر الفتح يودع أجنبيين وسعوديين ولاعبا «مواليد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتفى نادي الفتح بوضع صورة على موقعه في تويتر لخمسة لاعبين كتب عليها «نهاية العقد.. شكرا لكم»، في إشارة إلى الاستغناء عن 5 لاعبين بعد أن انتهت عقودهم، بينهم محترفان أجنبيان ولاعب مواليد ولاعبان سعوديان وهم: الهولندي ميتشيل تي فريدي، والجزائري العربي هلال سوداني، ولاعب المواليد محمد الضو، إضافة إلى السعوديين محمد مجرشي وعبدالله البلادي.

وتمت الخطوة بعد الوقوف على التقرير الفني الخاص بالموسم الماضي والمرفوع من قبل المدير الفني، البلجيكي يانيك فيريرا.

وينتظر أن تعلن إدارة النادي في اليومين المقبلين عن إبرام عدد من الصفقات من بينها مهاجم أجنبي.