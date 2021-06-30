الفتح يودع أجنبيين وسعوديين ولاعبا «مواليد»

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وتمت الخطوة بعد الوقوف على التقرير الفني الخاص بالموسم الماضي والمرفوع من قبل المدير الفني، البلجيكي يانيك فيريرا.
وينتظر أن تعلن إدارة النادي في اليومين المقبلين عن إبرام عدد من الصفقات من بينها مهاجم أجنبي.
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