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الفتح يودع أجنبيين وسعوديين ولاعبا «مواليد»

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- بواسطة أيمن الوشواش - اكتفى نادي الفتح بوضع صورة على موقعه في تويتر لخمسة لاعبين كتب عليها «نهاية العقد.. شكرا لكم»، في إشارة إلى الاستغناء عن 5 لاعبين بعد أن انتهت عقودهم، بينهم محترفان أجنبيان ولاعب مواليد ولاعبان سعوديان وهم: الهولندي ميتشيل تي فريدي، والجزائري العربي هلال سوداني، ولاعب المواليد محمد الضو، إضافة إلى السعوديين محمد مجرشي وعبدالله البلادي.

وتمت الخطوة بعد الوقوف على التقرير الفني الخاص بالموسم الماضي والمرفوع من قبل المدير الفني، البلجيكي يانيك فيريرا.

وينتظر أن تعلن إدارة النادي في اليومين المقبلين عن إبرام عدد من الصفقات من بينها مهاجم أجنبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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