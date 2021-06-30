ليستر سيتي يضم داكا

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وينضم داكا (22 عاما) إلى ليستر سيتي قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي، الذي استفاد من أهداف اللاعب في التتويج بلقب الدوري النمساوي 4 مواسم متتالية، وذلك ضمن إجمالي 7 ألقاب في كل المسابقات خلال المواسم الأربعة.
وسجل داكا 68 هدفا خلال 125 مباراة مع سالزبورج في كل المسابقات، وتوج هدافا للدوري النمساوي في الموسم الماضي كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري، بعدما سجل 27 هدفا خلال 28 مباراة فقط في المسابقة. وقال داكا «أنا متحمس للغاية بالانضمام إلى ليستر سيتي النادي الكبير والتاريخي. لقد كان هذا حلما بالنسبة لي».
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