شكرا لقرائتكم خبر باخ يطالب بتعزيز جهود التطعيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إلى تعزيز جهود تطعيم المزيد من الأشخاص المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وفي خطاب إلى مجتمع الرياضيين الأولمبيين، قال باخ إن 84% من أعضاء الوفود سيكونون قد تلقوا التطعيم باللقاح قبل وصولهم إلى اليابان.

وقال باخ «حتى لو كانت هذه الأرقام تفوق بالفعل توقعاتنا الأولية، فإنني أناشدكم بطموحكم الأولمبي وشغفكم، بمواصلة بذل أقصى جهد من أجل زيادة هذه الأرقام».