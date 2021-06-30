شكرا لقرائتكم خبر باخ يطالب بتعزيز جهود التطعيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي خطاب إلى مجتمع الرياضيين الأولمبيين، قال باخ إن 84% من أعضاء الوفود سيكونون قد تلقوا التطعيم باللقاح قبل وصولهم إلى اليابان.
وقال باخ «حتى لو كانت هذه الأرقام تفوق بالفعل توقعاتنا الأولية، فإنني أناشدكم بطموحكم الأولمبي وشغفكم، بمواصلة بذل أقصى جهد من أجل زيادة هذه الأرقام».
كانت هذه تفاصيل خبر باخ يطالب بتعزيز جهود التطعيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.