خروج ألمانيا يشعر الحكومة بخيبة أمل

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وقال زايبرت «كان كل واحد منا يود أن يصعد منتخبه، لكن الرغبة وحدها لا تكفي، وتحليل المباراة ليس مهمة الحكومة الألمانية أو المستشارة، ولكن بالطبع خيبة الأمل كانت حاضرة، بعد أن كان الحماس نحو التوفيق شديدا».
وأخفق المنتخب الألماني أمام نظيره الإنجليزي، بعد فوز الأخير بهدفين مقابل لا شيء أمس الأول في ملعب ويمبلي بلندن في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية. وبالنسبة ليواخيم لوف كانت هذه المباراة الأخيرة له كمدرب للمنتخب الألماني بعد 15 عاما.
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