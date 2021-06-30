مدرب السويد: الحمراء حسمتها لمصلحة أوكرانيا

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وافتتح أوليكساندر زينشينكو التسجيل لأوكرانيا في الدقيقة الـ27 ثم أدرك إيميل فورسبيرج التعادل للسويد في الدقيقة الـ43 ، وظل التعادل قائما حتى نهاية الوقت الأصلي.
وشهد الوقت الإضافي طرد ماركوس دانيالسون من صفوف المنتخب السويدي في الدقيقة الـ99 ما سمح للمنتخب الأوكراني بحسم المباراة بهدف أرتيم دوفبيك في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني من الوقت الإضافي.
وقال أندرسون عقب المباراة» كنت أشعر بأننا سنسجل في النهاية، لكن لسوء الحظ لم يحدث هذا.
والبطاقة الحمراء حسمت المباراة. إنها هزيمة مؤلمة».
ومن جانبه، قال اللاعب فورسبيرج «أعتقد أننا كنا الأفضل، لكننا تلقينا هدفا غير ضروري ثم تصدى القائم والعارضة لكرتين من جانبنا. كنا نستحق الأفضل».
وأضاف في تعليقه على حالة الطرد «بالطبع هو أمر صعب أن تلعب في الوقت الإضافي في ظل نقص عددي. كافحنا كفريق وتعهدنا بعدم الاستسلام. لكنهم سجلوا. إنه أمر صعب للغاية».
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