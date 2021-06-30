شيفتشينكو: منتخبنا استحق حب بلادنا بأكملها

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وتأهل المنتخب الأوكراني إلى دور الثمانية للمرة الأولى في البطولة الأوروبية، وسيصطدم في العاصمة الإيطالية روما بالمنتخب الإنجليزي الذي تأهل بالفوز على نظيره الألماني 2 / 0.
وافتتح أوليكساندر زينشينكو التسجيل لأوكرانيا في الدقيقة 27 ثم أدرك إيميل فورسبيرج التعادل للسويد في الدقيقة 43.
وظل التعادل قائما حتى نهاية الوقت الأصلي، وشهد الوقت الإضافي طرد ماركوس دانيالسون من صفوف المنتخب السويدي في الدقيقة 99 ليحسم المنتخب الأوكراني المباراة وبطاقة التأهل بهدف سجله أرتيم دوفبيك في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني من الوقت الإضافي.
وقال شيفتشينكو عقب المباراة «لم يكن أي من الفريقين يرغب في الهزيمة وهو ما أسفر عن هذه الإثارة في النهاية. من خلال هذا الأداء والالتزام، استحق فريقنا حب بلادنا بأكملها».
وأضاف «حاولنا السيطرة على المباراة، لكن الحال لم يكن كذلك في بعض فتراتها. لكن الفريق نفذ خطتنا بالكامل».
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