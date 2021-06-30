شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد إبراهيم عادل وفاروق وعودة الشيخ لقائمة بيراميدز فى مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والتي تقام على ستاد الأهلي بالسلام في التاسعة من مساء الخميس.

وتضم القائمة المختارة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

وشهدت قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلى استبعاد عبد الله بكرى، وعلى جبر، ومحمد فاروق للإيقاف بقرار من الإدارة ، وإبراهيم عادل، مع ضم أحمد الشيخ لأول مرة منذ فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.