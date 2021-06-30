شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يكثف مران تقوية الصدر بتدريبات الضغط على الكرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى المصرية ومدرب حراس سيراميكا الحالي، يؤدى تدريبات بدنية مثل لاعب في العشرين من عمره يريد اثبات موهبته وقدراته، وهي من المقومات الشخصية التي صنعت أسم وتاريخ الحضري مع كرة القدم وتحديد في حراسة المرمى.

واستعرض الحضري في فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوكن تدريبات تقوية الجزء الأسفل من الصدر من خلال التدريب بالضغط على الكرة وهو من التدريبات البدنية الشاقة، لكن الحصري يثبت أنه لا مشقة مع طالب المجد.

وتألق الحضري فى صفوف المنتخب الوطنى خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018، وتصدي لضربة جزاء فهد المولد خلال مواجهة منتخب مصر ومنتخب السعودية بالدور الأول، حيث أنقذ الأسطورة عصام الحضرى، شباك منتخب مصر من ضربة جزاء نفذها السعودى فهد المولد فى الدقيقة 41.

وسدد المولد الكرة بقوة بالغة فى منتصف المرمى لكن الحارس المخضرم نجح فى إنقاذ ضربة الجزاء ببراعة، وكانت النتيجة حينها تظهر تقدم مصر بهدف للاشىء عن طريق محمد صلاح، إلا أن المباراة انتهت بفوز المنتخب السعودى بهدفين مقابل هدف.

ودون حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد مشاركته في المباراة الختامية لبلاده ضد السعودية، ضمن مونديال روسيا 2018

ودخل المخضرم عصام الحضري الملقب بـ "السد العالي"، تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، كأكبر لاعب سنا يلعب في نهائيات البطولة.

وحطم السد العالى، الذي بلغ عمره 45 عاما وخمسة أشهر و13 يوما، الرقم القياسي لأكبر لاعب يشارك في كأس العالم، والمسجل باسم الحارس السابق لمنتخب كولومبيا، فريد موندراغون، الذي شارك في مونديال 2014 وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.

وحقق عصام الحضري إنجازا آخر في مونديال روسيا، كأكبر حارس مرمى يتصدى لضربة جزاء، بعد تصديه لكرة السعودي المهاجم السعودي فهد مساعد المولد من علامة الجزاء، في مباراة منتخب بلادهما، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة في دور المجموعات، ضمن بطولة كأس العالم 2018.

كانت بداية السد العالي عصام الحضري من نادي دمياط فى دورى الدرجة الثانية، وكان عاملا أساسيا فى صعود ناديه إلى دورى الدرجة الأولى قبل أن يستقطبه الأهلى موسم 1996 .

وتوج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها ، قدم الحضري مستوى رائع في كأس العالم للقارات 2009 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا، خاصًة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزوري، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.

صنع الحضري تاريخه الأكبر مع الأهلي نادي القرن الأفريقي، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التي يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدوري المصري بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.