شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال المرشح الأول محليا لتدعيم هجوم الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش الحالى، المرشح الأول لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، فى ظل صعوبة رغبة سموحة فى الحصول على قيمة مالية تزيد عن 30 مليون جنيه للموافقة على انتقال حسام حسن مهاجم الفريق المعار لأهلى طرابلس الليبى، إلى الزمالك، لذا يتصدر عمرو جمال ترشيحات المهاجمين المحليين لدعم هجوم الزمالك بعدما تم عرض اللاعب على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، وستشهد الفترة المقبلة حسم الزمالك لتحركاته لضم ثنائى من المهاجمين لدعم مركز رأس الحربة فى الموسم الجديد وسيكون أحدهما أجنبياً وهو الكونغولى بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربى والآخر محليا وبات الأقرب عمرو جمال.

ومن المقرر، أن تشهد فترة التوقف المقبلة عقب خوض الزمالك مباراته أمام غزل المحلة، والتى ستجمع بين الفريقين يوم 5 يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى الأبيض لحصد لقبها هذا الموسم، حسم إدارة قلعة ميت عقبة ملف صفقة المُهاجم فى الموسم الجديد، حيث ستقوم إدارة الزمالك بدعم خط هجوم الفريق بثنائى أحدهما محلى وآخر أجنبى وذلك لتعزيز القوام الأساسى للفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

ويرغب مسئولو الزمالك فى تعزيز خط الهجوم بالموسم المقبل، بضم مهاجم يعوض رحيل مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراى التركى، الذى تمت إعارته فى شهر يناير الماضى، لمدة موسمًا ونصف، وقامت إدارة الزمالك وقتها بضم الثنائى التونسى سيف الجزيرى ومروان حمدى لدعم خط الهجوم، إلا أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، طلب وضع مركز رأس الحربة ضمن الأولويات للتدعيم فى الموسم الجديد وتبحث إدارة الزمالك فى الوقت الحالى، التحرك لحسم صفقة المهاجم الجديد خلال الفترة المقبلة.