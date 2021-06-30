شكرا لقرائتكم خبر عن القلعة البيضاء بعد تكريم فينجادا: الزمالك لا ينسى أبناءه وإن طالت الأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادى الزمالك، على تكريم المدرب البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى الأسبق لفريق كرة القدم بالنادى والمدير الفنى الحالى لاتحاد الكرة، وذلك على مسيرته الناجحة والتاريخية مع الفريق خلال الفترة التى قضاها على رأس القيادة الفنية للقلعة البيضاء.



فينجادا

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأبيض، عبر فيس بوك، صورا من تكريم فينجادا، صحبتها بتعليق: "حتى وإن طالت الأيام، الزمالك لا ينسى أبناءه".. مضيفة: "تكريم مجلس الإدارة للمدير الفنى الأسبق فينجادا، على مسيرته الناجحة والتاريخية مع نادى الزمالك".





وكرم حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، اليوم الأربعاء، عادل عبد الفتاح، أحد مؤسسى كرة السلة بالقلعة البيضاء، وذلك على هامش الاحتفالية الخاصة بفريق سلة الزمالك المتوج مؤخرًا بدورى السوبر، على حساب الاتحاد السكندرى، فى المباراة الفاصلة التى جمعت بينهما وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 84-80 ومن قبلها توج ببطولة الأندية الإفريقية الأبطال فى رواندا.





كما كرم لبيب البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الأسبق لفريق كرة القدم بنادى الزمالك والمدير الفنى الحالى لاتحاد الكرة وشهدت الاحتفالية كذلك تكريم فاروق جعفر المستشار الفنى للإدارة لكرة القدم.





وأكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أنه لم ينسى فريقى اليد والطائرة بالنادى وسيقيم احتفالاً خاصًا لهما لأنهما يستحقان التكريم، مضيفًا خلال الاحتفالية الخاصة بفريق سلة الزمالك بعد التتويج بدورى السوبر التى أقيمت اليوم، الخميس، أنه نظرًا لتواجد نصف فريق اليد مع منتخب مصر فى الدورة الودية المقامة حاليا فى إسبانيا، فسيتم تحديد ميعاد لاحق لتكريم الفريق ومعه أيضًا فريق الطائرة.



