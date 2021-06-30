الامارات | دارت الأيام.. بينيتيز مدرباً لفريق وصفه قبل سنوات بـ"الفريق الصغير"

شكرا لقرائتكم خبر عن دارت الأيام.. بينيتيز مدرباً لفريق وصفه قبل سنوات بـ"الفريق الصغير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي رسمياً، الأربعاء، تعيين مدرب ليفربول السابق الإسباني رافايل بينيتيز على رأس جهازه الفني خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ووقع الإسباني البالغ 61 عاماً عقداً لمدة ثلاث سنوات مع النادي الجديد، ليكون أول مدرب يمرّ بليفربول وإيفرتون، فريقا مقاطعة ميرسيسايد، منذ تسعينيات القرن التاسع عشر.

ويملك بينيتيز خبرة في الملاعب الإنجليزية حيث سبق له أن أشرف أيضاً على نيوكاسل وتشلسي، كما تنقل بين أندية ريال مدريد وفالنسيا الإسبانيين، ونابولي وإنتر الإيطاليين.

وقال بينيتيز الذي يحل بدلاً من أنشيلوتي الذي انتقل إلى ريال مدريد الاسباني في أوائل يونيو "أنا سعيد بالانضمام إلى إيفرتون. لقد تأثرت كثيراً بالطموح الذي أبداه كبار ممثلي النادي، ورغبتهم في قيادة النادي إلى النجاح".

من جهته، قال مالك النادي فرهاد مشيري "لقد أثار رافا إعجابنا كثيراً بمعرفته وخبرته، ولكن قبل كل شيء، من خلال الشغف والتعطش الذي أظهره للانضمام إلى نادينا".

وكانت شرطة ليفربول فتحت تحقيقاً الإثنين على خلفية وضع لافتة تحتوي على عبارات تهديد لبينيتز بالقرب من منزله السابق.

وكان بينيتيز، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول في 2005 ووصيف 2007، محط انتقاد من جماهير إيفرتون وتحوّل عدواً لهم خلال تواجده مع ليفربول، حينما وصف إيفرتون بـ"الفريق الصغير" بعد ديربي عام 2007.

وحاول الإسباني لاحقاً تبرير ما قاله مؤكداً أنه كان يتحدث عن عقلية "فريق صغير"، من دون أن يقصد أن "توفيز" هو فريق صغير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news