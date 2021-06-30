الامارات | حارس إسبانيا يتعرض للتعذيب بعد الخطأ الكارثي أمام كرواتيا

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس إسبانيا يتعرض للتعذيب بعد الخطأ الكارثي أمام كرواتيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أوناي سيمون حارس إسبانيا إنه مر بمرحلة تعذيب أثناء محاولة استيعاب الخطأ الفادح الذي ارتكبه أمام كرواتيا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 لكنه عبر عن امتنانه لزملائه ومنهم الحارس ديفيد دي خيا لرفع معنوياته.

وترك سيمون، الذي انتزع مركز الحارس الأساسي لإسبانيا من دي خيا العام الماضي، الكرة تمر من أسفل قدمه بعد تمريرة زميله بيدري الخلفية من منتصف الملعب تقريبا لتتقدم كرواتيا 1-صفر في مباراة ملحمية بدور 16 انتهت بفوز إسبانيا 5-3 بعد وقت إضافي.

وأبلغ سيمون مؤتمرا صحفيا : هذا عذبني قليلا وبأمانة شاهدت اللقطة ست أو سبع مرات ولا يمكنني تفسير ما حدث. تحكمت بشكل سيء وحسب.

وأضاف: "يسأل الناس إن كانت أشعة الشمس داخل عيني لكن هذا لم يحدث وكانت أمامي مسافة كبيرة للتحكم في الكرة وأردت أن ألعبها لكن قدمي توقفت. لا أعرف عدد المرات التي حاولت التحكم فيها بالكرة في حياتي لكن الكرة لم تمر هكذا من قبل. كان حادثا لكن أحيانا يمكن التعافي بسهولة".

وتعافى سيمون بعد أن أنقذ فرصتين حاسمتين في وقت لاحق بالمباراة واستفاقت إسبانيا من صدمة تسجيل كرواتيا هدفين متأخرين لتنتقل المواجهة إلى وقت إضافي وتأهلت إسبانيا لدور الثمانية لمواجهة سويسرا.

ويدرك دي خيا حارس مانشستر يونايتد الشعور بالضغط تحت الانتقادات بسبب مستواه مع إسبانيا لذا توجه إلى سيمون بين الشوطين لدعمه.

وأوضح سيمون: "حاول تهدئتي وساعدني كثيرا بدعمه وتشجيعه وعندما يأتي حارس مثله ويقول ذلك لا يسعني سوى التحسن والمواصلة مجددا. أنا فخور بأن أشكل جزءا من الفريق والطريقة التي دعمني بها اللاعبون في الملعب وفي غرفة الملابس تعني الكثير عن نوع هذه المجموعة".

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