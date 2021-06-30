شكرا لقرائتكم خبر عن عادل طعيمة رئيسًا لقطاع الناشئين بسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تعيين عادل طعيمة، رئيس قطاع الناشئين السابق بالنادي الأهلي، رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي السكندري في الفترة المقبلة، خلفًا لصلاح الناهي، الذي تولى قطاع البراعم والأكاديميات.

واجتمع رئيس سموحة، اليوم الأربعاء، مع عادل طعيمة، لإنهاء الاتفاق على قيادة قطاع الناشئين في الفترة المقبلة، حيث يأمل مجلس إدارة النادى أن يستعيد بريقه وقدرته على إمداد الفريق الأول بالمواهب القادرة على تمثيل النادي السكندرى.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بسموحة يقدم نتائج متميزة في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 16 مباراة، وتعرض للهزيمة في 3 لقاءات، أحرز لاعبوه 43 هدفًا وتلقت شباكه 33 غيرها.