شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق الأول التي ستخوض مواجهة بيراميدز غداً الخميس، في إطار مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - ياسر ابراهيم - بدر بانون - رامي ربيعة - سعد سمير - أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي - آليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم كهربا - مروان محسن - جونيور أجايي - محمد شريف - صلاح محسن.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة لعبها، فيما يتواجد بيراميدز عند المرتبة العشارة بعدما جمع 34 نقطة من 22 مشاركة.