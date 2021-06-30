شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء 30-6-2021 على ملعب التتش بالجزيرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي حرص موسيماني على إلقاء محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق، للحديث عن مباراة بيراميدز، وللتأكيد على العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهة الغد.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الخميس على ملعب الأهلي وي السلام.

ومن ناحية أخرى، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي غياب أيمن أشرف مدافع الفريق عن مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

وأوضح عبدالحفيظ أن أيمن أشرف يغيب عن لقاء الأهلي ضد بيراميدز في الدوري مساء غد، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

هذا ويعلن موسيماني عقب المران الجماعي اليوم، قائمة لاعبي الأهلي المرشحين للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لخوض لقاء بيراميدز.