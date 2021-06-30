باخ إلى طوكيو قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية

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طوكيو : يصل الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى اليابان في 8 تموز/يوليو المقبل قبيل انطلاق أولمبياد طوكيو، بحسب ما أفاد منظمو الالعاب الاربعاء ضمن اطار خطة وضع اللمسات الاخيرة على التحضيرات للموعد المنتظر.

وكان من المتوقع أن يزور باخ طوكيو في أيار/مايو الماضي، إلا أنه تم إرجاء الزيارة على خلفية تداعيات فيروس كورونا.

وأكد منظمو أولمبياد طوكيو المؤجل من العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد 19"، أن باخ الذي تلقى اللقاح المضاد للفيروس، سيخضع لفترة حجر على مدى ثلاثة أيام فور وصوله.

الهدنة الأولومبية

وأضافوا انهم يأملون أن تتزامن زيارة رئيس الأولمبية لمدينة هيروشيما في 16 تموز/يوليو مع بدء الهدنة الأولمبية التي تدعو إلى إيقاف الصراعات (وقف اطلاق النار) بين الدول خلال سير الالعاب.

وستعقد اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعًا لمجلس الإدارة في طوكيو بدءاً من 17 منه واجتماعًا عامًا اعتبارًا من 20 منه، مع توقع تصويت على مدينة بريزبن الاسترالية لاستضافة أولمبياد 2032.

وبدأت الوفود الأولمبية بالتوافد إلى الأرخبيل قبل أسابيع عدة من حفل افتتاح الألعاب في 23 منه.

وستقام الألعاب تحت مظلة قواعد صارمة مع حظر المشجعين الأجانب والحدّ من الجماهير المحلية مع 10 آلاف مشجع في الملاعب كحد أقصى.

وواجهت الألعاب معارضة شديدة من قبل السكان المحليين حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم اليابانيين يفضلون تأجيلها مرة أخرى أو إلغائها بدلاً من عقدها هذا العام، على الرغم من تراجع الأصوات المعارضة في الأسابيع الأخيرة.

يُذكر أن اليابان شهدت تفشيًا صغيرًا نسبيًا لفيروس كورونا، وقد تجاوزت الآن مليون جرعة يوميًا في برنامج التطعيم الخاص بها. لكن الإصابات تتزايد في العاصمة ومن المتوقع تمديد الإجراءات التي تحد من مبيعات الكحول وساعات العمل، ربما حتى خلال الألعاب.