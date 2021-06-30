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عودة مروان محسن لقائمة الأهلى أمام بيراميدز واستبعاد بواليا وبيكهام وهانى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز مساء غدٍ الخميس في الدوري الممتاز 


وجاءت قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. 

 

خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول. 

 

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وأليو ديانج وأفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

 

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن.

 

وشهدت القائمة عودة مروان محسن واستبعاد كل من محمد هاني ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام بخلاف أيمن أشرف للإيقاف.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الخميس على ملعب «الأهلي وي السلام»

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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